Österreich gegen Israel ab 20.45 Uhr LIVE

Zwei echte Trainings spulte das Team in Oberösterreich ab, die Einheiten verliefen zu Rangnicks Zufriedenheit. „Da war genug Intensität zu spüren. Jetzt geht es darum, diese Energie auf den Platz zu bringen.“ Vor zwei Jahren verlief der erste Lehrgang nach der EURO 2024 mit einem Unentschieden gegen Slowenien und einer Niederlage gegen Norwegen nicht nach Wunsch. „Aber ich habe den Jungs gesagt, dieses Mal gibt es keinen Grund für einen Hangover. Zehn Spieler vom WM-Kader sind nicht dabei, deshalb ist es eine völlig andere Situation als vor zwei Jahren“, betonte der 68-Jährige.