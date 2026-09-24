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Unterwegs am ElliptiGO

Radeln ganz ohne Sattel: Was ist das denn, bitte?

Radkrone
24.09.2026 13:37
Adrian Goga zeigt, dass das ElliptiGO für die Stadt perfekt geeignet ist. Ideal auch für Frauen, ...
Adrian Goga zeigt, dass das ElliptiGO für die Stadt perfekt geeignet ist. Ideal auch für Frauen, die mit einem Kleid oder Rock zur Arbeit oder in der Freizeit radeln wollen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Kein Sattel, eine eigenartige Tretbewegung und der Fahrer steht hoch über der Straße – die „Radkrone“ probierte im Burgenland ein Rad aus, das eigentlich gar keines sein will.

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Oberes Drautal. Traumhaftes Radlwetter. Rennräder sind unterwegs, E-Bikes, Trekkingräder und plötzlich: Was bitte fährt denn da? Eine Gruppe Radfahrer steht aufrecht auf ihren Gefährten. Kein Sattel. Keine klassische Tretbewegung. Stattdessen bewegen sich die Beine fast so, als würde er auf einem Crosstrainer durch Kärnten gleiten.

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