Radeln ganz ohne Sattel: Was ist das denn, bitte?

Kein Sattel, eine eigenartige Tretbewegung und der Fahrer steht hoch über der Straße – die „Radkrone“ probierte im Burgenland ein Rad aus, das eigentlich gar keines sein will.
Oberes Drautal. Traumhaftes Radlwetter. Rennräder sind unterwegs, E-Bikes, Trekkingräder und plötzlich: Was bitte fährt denn da? Eine Gruppe Radfahrer steht aufrecht auf ihren Gefährten. Kein Sattel. Keine klassische Tretbewegung. Stattdessen bewegen sich die Beine fast so, als würde er auf einem Crosstrainer durch Kärnten gleiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.