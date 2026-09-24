Matthew McConaughey verweigert den DNA-Test!

„Wäre eine Zeit lang deprimiert“

McConaughey ist allerdings überzeugt, dass selbst ein negatives DNA-Ergebnis seinen Freund nicht von seiner Theorie abbringen würde. Für Harrelson hätten die bisherigen Hinweise längst mehr Gewicht als jeder wissenschaftliche Test. „Wenn bei einem DNA-Test herauskommt, dass wir keine Brüder sind, würde er sagen: ,Genau deshalb kann man der Wissenschaft nicht vertrauen‘“, scherzte McConaughey. Harrelson räumte tatsächlich ein, dass ihn ein negatives Ergebnis treffen würde. „Ich wäre eine Zeit lang deprimiert“, sagte er. Schließlich betrachte er McConaughey längst als Bruder. „In Wirklichkeit ist er seit vielen, vielen Jahren mehr mein Bruder als meine Brüder.“