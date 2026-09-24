So wird der Spritpreis in den EU-Ländern geregelt

2,853 Euro waren zuletzt für einen Liter Diesel fällig – zugegeben: Autobahntankstellen waren immer schon teurer als herkömmliche. Dass für das Volltanken eines Pkw zumeist über 100 Euro bezahlt werden muss, ist aber mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Am 20. September betrug der Durchschnittspreis in Österreich für einen Liter Diesel 2,205 Euro, ein Liter Super kostete 1,888. Am teuersten tankt man derzeit in Tirol, vergleichsweise günstig kommt man in Oberösterreich davon.