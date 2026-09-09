Bewegung ist aktives Training fürs Gehirn

„Hier zeigte sich einmal mehr: Wir können nicht alles beeinflussen, was mit unserem Gehirn passiert. Aber wir sollten jeden Tag etwas dafür tun, möglichst lange gesund und aktiv zu bleiben“, betont Jelinek. „Dafür braucht es nicht unbedingt ein Fitnessstudio oder komplizierte Trainingspläne. Oft reichen schon ein paar Minuten Bewegung, die man ganz einfach in den Alltag integriert. Denn wer seinen Körper bewegt, bewegt auch etwas für sein Gehirn. Schaut auf euch, bleibt aktiv und macht Bewegung zu einem Teil eures Alltags.“