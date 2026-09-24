Weißes Haus sperrt Journalisten dennoch aus

Keine abschließende Entscheidung

Der Richter entschied damit nicht abschließend über die Frage, ob der Ausschluss der Journalisten aus dem Weißen Haus gegen die in der US-Verfassung garantierte Pressefreiheit verstößt. CNN, Politico und MS NOW hatten bei der Einreichung ihrer Klage argumentiert, das Verbot sei eine „Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung“. Ziel sei es, „den Grundsatz zu verteidigen, dass die Regierung nicht darüber entscheidet, worüber die Presse berichtet oder was sie veröffentlicht“. Die Anweisung trat sofort in Kraft. Innerhalb der 14 Tage werde das Gericht über das weitere Verfahren beraten. Eine einstweilige Verfügung sei „grundsätzlich nicht anfechtbar“, hieß es.