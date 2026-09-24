Notfall am Berg: So verhalten Sie sich richtig!

Ein falscher Tritt, ein rutschiger Stein, ein Moment der Unachtsamkeit und die Wanderidylle kippt. Der Herbst ist Hochsaison für Wanderungen. Doch gerade jetzt kommt es immer wieder zu Unfällen. Wer draußen unterwegs ist, braucht deshalb mehr als Kondition und die richtige Ausrüstung. Gefragt ist auch ein kühler Kopf, wenn etwas schiefgeht.