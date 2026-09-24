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Erste Hilfe und Co.

Notfall am Berg: So verhalten Sie sich richtig!

Gesund Konkret
24.09.2026 10:00
Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl der Alpinunfälle.
Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl der Alpinunfälle.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Unwegsames Gelände, Kälte, Wind und Nässe machen Erste Hilfe in den Bergen zur besonderen Herausforderung. Anders als im Tal sind Helfer oft nicht innerhalb weniger Minuten vor Ort. Bis die Bergrettung eintrifft, kommt es deshalb auf die Menschen am Unfallort an. Was im Ernstfall wichtig ist.

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Ein falscher Tritt, ein rutschiger Stein, ein Moment der Unachtsamkeit und die Wanderidylle kippt. Der Herbst ist Hochsaison für Wanderungen. Doch gerade jetzt kommt es immer wieder zu Unfällen. Wer draußen unterwegs ist, braucht deshalb mehr als Kondition und die richtige Ausrüstung. Gefragt ist auch ein kühler Kopf, wenn etwas schiefgeht.

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