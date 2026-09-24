Bub als mutmaßlicher Auftragsmörder aufgeflogen

In den Niederlanden strafmündig

Der Jugendliche wurde schließlich in Hamburg verhaftet – noch bevor er seinen Auftrag ausführen konnte. „Auf Basis bisheriger Ermittlungen gehen wir davon aus, dass das Kind zuvor den Auftrag erhalten hatte, eine Person in Hamburg zu töten. Insoweit ermitteln wir wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zu einem Tötungsdelikt (...)“, sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens zur „Bild“. Der Bursche wurde den niederländischen Behörden übergeben, in seinem Herkunftsland liegt die Grenze zur Strafmündigkeit bei nur 12 Jahren.