Viagra ohne Arzt – ist das überhaupt möglich?

Mit der EU-weiten Zulassung für den Wirkstoff Sildenafil im Jahr 1998 öffnete sich für den Pharmazieriesen Pfizer die Tür zum Verkauf von Viagra. Bereits im zweiten Jahr nach Markteinführung knackte das Medikament die Marke von einer Milliarde US-Dollar Jahresumsatz. Zu Hochzeiten erwirtschaftete der Konzern jährlich fast zwei Milliarden US-Dollar allein mit der blauen Pille.