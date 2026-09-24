Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte

Dafür kommen etwa Biodiesel, Ethanol oder HVO – ein Diesel aus Pflanzenölen und Altfetten – infrage, auch Ladestrom für E-Autos kann angerechnet werden. Diese Energieträger sind und bleiben auch weiter knapp – und teurer als Erdöl. Die dadurch zu erwartenden Mehrkosten würden damit an der Zapfsäule landen. Ab dem nächsten Jahr, in dem das Gesetz in Kraft treten soll, könnten bis 2030 laut der Kammer jährlich 20 Cent pro Liter beim Tanken obendrauf kommen.