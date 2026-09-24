„Schatten-IT“: Warum Admins das Phänomen fürchten

Um die firmeninternen Computersysteme abzusichern, gibt es in vielen Unternehmen strenge Vorgaben: Was auf den Firmenlaptops installiert ist, entscheidet der Admin, Passwörter müssen oft regelmäßig geändert werden, Schulungen sollen für Cyberangriffe sensibilisieren. „Schatten-IT“ unterminiert all diese Bemühungen und öffnet einen zusätzlichen Angriffsvektor. Eine Studie zeigt, dass die Gefahr auch in den meisten österreichischen Unternehmen lauert – und zeigt Lösungsansätze auf.