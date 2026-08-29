Klein, aber mächtig

Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers

Krone Gesund
29.08.2026 07:00
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Die Schilddrüse ist klein – aber sie hat eine enorme Wirkung auf unseren gesamten Körper. Unauffällig sitzt sie an unserer Luftröhre und produziert Hormone, die unseren Stoffwechsel, unsere Energie und viele wichtige Körperfunktionen steuern. Aber was passiert, wenn dieser „Motor“ aus dem Gleichgewicht gerät? Erkrankungen wie Hashimoto treten heute immer häufiger auf und werfen viele Fragen auf. Christine Tugendsam aus der Klinik Landstraße hat die Antworten darauf.

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