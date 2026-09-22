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Warum die besten Ideen oft beim Gehen entstehen

Mentale Stärke & Emotionale Balance
22.09.2026 10:00
Sie haben immer wieder einen Geistesblitz beim Spaziergang? Das ist ganz und gar nicht abwegig. ...
Sie haben immer wieder einen Geistesblitz beim Spaziergang? Das ist ganz und gar nicht abwegig. Die Wissenschaft liefert Beweise dafür.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Schon die Philosophen der Antike wussten: Beim Gehen denkt es sich gut. Was einst Aristoteles und seine Schüler praktizierten, erlebt heute als „Thinking Walk“ ein Comeback und ist mit „Walk and Talk“ längst in der Arbeitswelt angekommen. Wie das Spazierengehen Denkblockaden lösen kann, zeigt die Forschung.

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Was Philosophen, Wissenschafter und Künstler seit Jahrhunderten nutzen, entdeckt nun auch die Psychologie neu. Die Lösung für ein Problem kommt beim Spaziergang durch den Park, die zündende Idee auf dem Weg zur Arbeit oder plötzlich wird klar, wie eine schwierige Entscheidung ausfallen soll. Zufall? Eher nicht.

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