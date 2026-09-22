Warum die besten Ideen oft beim Gehen entstehen

Was Philosophen, Wissenschafter und Künstler seit Jahrhunderten nutzen, entdeckt nun auch die Psychologie neu. Die Lösung für ein Problem kommt beim Spaziergang durch den Park, die zündende Idee auf dem Weg zur Arbeit oder plötzlich wird klar, wie eine schwierige Entscheidung ausfallen soll. Zufall? Eher nicht.