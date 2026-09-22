Warum die besten Ideen oft beim Gehen entstehen

Schon die Philosophen der Antike wussten: Beim Gehen denkt es sich gut. Was einst Aristoteles und seine Schüler praktizierten, erlebt heute als „Thinking Walk“ ein Comeback und ist mit „Walk and Talk“ längst in der Arbeitswelt angekommen. Wie das Spazierengehen Denkblockaden lösen kann, zeigt die Forschung.
Was Philosophen, Wissenschafter und Künstler seit Jahrhunderten nutzen, entdeckt nun auch die Psychologie neu. Die Lösung für ein Problem kommt beim Spaziergang durch den Park, die zündende Idee auf dem Weg zur Arbeit oder plötzlich wird klar, wie eine schwierige Entscheidung ausfallen soll. Zufall? Eher nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.