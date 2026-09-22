Legenden schlagen Alarm:„Wohl kaum zu ersetzen!“

„Schaut’s uns an, viele!“, lacht Michi Konsel auf die Frage der „Krone“, wer denn aller aus dem 98er-WM-Kader heute als Aktiver ein Instagram-Star wäre. Beim Werbedreh für den Burgenland Tourismus kamen „Jung und Alt“ zusammen, hatten in Windischgarsten Spaß – vor und hinter der Kamera!