Bei Burnout und Krisen: Bauernhof als Kraftquelle

Ihr Angebot richtet sich unter anderem an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen sowie an Menschen mit körperlichen oder psychischen Belastungen. Seit 2015 ist der Klausnerhof Teil eines österreichweiten Netzwerks, das Landwirtschaft mit Gesundheit, Sozialem und Prävention verbindet.

Zwischen Stallarbeit und Selbstfürsorge

„Green-Care-zertifizierte Betriebe gibt es in Österreich seit knapp 15 Jahren. Viele wissen nicht, was damit verbunden ist“, sagt Geschäftsführer Günther Mayerl im Gespräch mit „Krone GESUND“.