Das ist die Torfabrik im Salzburger Unterhaus

Erfolgrezept bleibt bei Unterhaus-Torfabrik geheim

Die Rede ist von der Spielgemeinschaft Niedernsill/Uttendorf. Der Klub aus der 2. Klasse Süd/West ist in der bisherigen Saison einfach nicht zu stoppen. Kein Team aus dem Salzburger Unterhaus hat mehr Treffer erzielt. Auch am vergangenen Wochenende ließ man dem Gegner keine Chance und siegte in Lend 9:1. Das Erfolgsrezept? „Das werde ich nicht verraten“, schmunzelte Cheftrainer Manfred Kapeller. „Ich mache es einfach etwas anders als die anderen Trainer“, grinste er. Der Erfolg macht ihn aber durchaus etwas stolz. Besonders deshalb, weil Kapeller nach zwölfjähriger Fußballpause erst seit Sommer wieder das Zepter an der Seitenlinie schwingt.