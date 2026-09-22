Das ist die Torfabrik im Salzburger Unterhaus

Diese Mannschaft schießt in der laufenden Saison alles in Grund und Boden. Ein Torfestival jagt das nächste. Die Ziele sind deshalb hoch gesteckt. Die „Krone“ sprach mit dem Dompteur der Salzburger Unterhaus-Torfabrik.
Zwischen Kitzsteinhorn und Pass Thurn ist sie am Werkln. Die Fabrik, die Tore am Fließband produziert. 45 erzielte Treffer in sieben Partien sprechen dabei eine klare Sprache.
Ich mache es einfach etwas anders als die anderen Trainer.
Manfred KAPELLER, Cheftrainer SG Niedernsill/Uttendorf
Erfolgrezept bleibt bei Unterhaus-Torfabrik geheim
Die Rede ist von der Spielgemeinschaft Niedernsill/Uttendorf. Der Klub aus der 2. Klasse Süd/West ist in der bisherigen Saison einfach nicht zu stoppen. Kein Team aus dem Salzburger Unterhaus hat mehr Treffer erzielt. Auch am vergangenen Wochenende ließ man dem Gegner keine Chance und siegte in Lend 9:1. Das Erfolgsrezept? „Das werde ich nicht verraten“, schmunzelte Cheftrainer Manfred Kapeller. „Ich mache es einfach etwas anders als die anderen Trainer“, grinste er. Der Erfolg macht ihn aber durchaus etwas stolz. Besonders deshalb, weil Kapeller nach zwölfjähriger Fußballpause erst seit Sommer wieder das Zepter an der Seitenlinie schwingt.
„Ich habe mich überreden lassen“, erklärte er und blickt nach solchen Ergebnissen in die Zukunft. „Wir haben schon Ambitionen und wollen alles erreichen, was geht. Sicher werden aber auch wieder andere Spiele oder Niederlagen kommen“, ist der Übungsleiter überzeugt. Solange seine Spieler aber weiterhin derart abliefern, dürfte den Gegnern Angst und Bange werden. Neo-Stürmer Gabor Benedek Kuchta kam im Sommer aus Ungarn, netzte am Wochenende sechsfach.
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