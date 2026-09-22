Handyortung: 85-Jährige wohl noch unter Trümmern

In der Färbergasse in der Wiener Innenstadt war am Sonntagabend ein Gebäude teilweise eingestürzt – Die „Krone“ berichtete. Eine 57-jährige Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie bereits am Montag bekannt geworden war. Sie dürfte jedoch nicht die Einzige gewesen sein.