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Swarovski tauscht Dirndl gegen Kaschmirstrick

Star-Style
22.09.2026 10:21
Victoria Swarovski ist eine echte Stilikone! Das beweist auch ihre neue Kampagne für das ...
Victoria Swarovski ist eine echte Stilikone! Das beweist auch ihre neue Kampagne für das italienische Label Falconeri.(Bild: Krone-Collage/Falconeri/Manuel Pallhuber)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ob im Abendkleid, im Dirndl oder in Kaschmirstrick: Victoria Swarovski macht einfach immer eine tolle Figur! Das beweist auch die neueste Kampagne der Mode-Tausendsassarin. Die 33-Jährige präsentiert nämlich die edlen Pre-Fall Stücke des Labels Falconeri.

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Neue Saison, neue Looks – und auch dieses Mal sorgt Victoria Swarovski in Kaschmirstrick von Falconeri für Aufsehen. Dass man beim italienischen Label erneut auf die Moderatorin setzt, ist kaum verwunderlich, immerhin ist die 33-Jährige für ihr Gespür für Mode längst bekannt.

Swarovski präsentiert elegante Looks
Das zeigt sich auch bei den Looks, die Swarovski als Digital Ambassador präsentiert. Denn für die Kampagnenfotos schlüpfte sie in feinen Kaschmirstrick mit fließenden Silhouetten in Weiß und Bordeauxrot und setzte dabei auf Looks, die mit unterschiedlichen Texturen und Proportionen spielen. 

Falconeri setzt auch für seine Pre-Fall-Kollektion wieder auf Victoria Swarovski als Digital ...
Falconeri setzt auch für seine Pre-Fall-Kollektion wieder auf Victoria Swarovski als Digital Ambassador.(Bild: Falconeri/Manuel Pallhuber)
Die Moderatorin beweist: Kaschmir ist längst mehr als nur ein wärmendes Material. Es lässt sich ...
Die Moderatorin beweist: Kaschmir ist längst mehr als nur ein wärmendes Material. Es lässt sich im Herbst einfach perfekt zu vielen Styles kombinieren.(Bild: Falconeri/Manuel Pallhuber)

Strukturierter Rippenstrick trifft auf eine weit geschnittene Hose aus Seidensatin, während ein Pullover aus Kaschmir Ultrafine mit einem Wickelrock aus reiner Seide kombiniert wird. Accessoires wie ein Seidentuch oder ein schmaler Ledergürtel ergänzen die Looks, ohne ihnen die Leichtigkeit zu nehmen.

Edler Kaschmirstrick, elegante Seide und aufregende Details machen den Look von Victoria ...
Edler Kaschmirstrick, elegante Seide und aufregende Details machen den Look von Victoria Swarovski zum Highlight.(Bild: Falconeri/Manuel Pallhuber)
Die Moderatorin präsentiert unter anderem einen Style von Falconeri in der Trendfarbe ...
Die Moderatorin präsentiert unter anderem einen Style von Falconeri in der Trendfarbe Bordeauxrot.(Bild: Falconeri/Manuel Pallhuber)

Klassische Materialien modern interpretiert
Die Looks: eine moderne Interpretation klassischer Materialien. Kaschmir ist längst mehr als nur ein wärmendes Wintermaterial, es sind echte Highlight-Stücke, die sich zu lässigen oder eleganten Looks in Kombination etwa mit edler Seide stylen lassen.

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Und Victoria Swarovski, die erst am Wochenende beim Wiesn-Besuch mit neuer Haarfarbe und im selbst designten Dirndl eine gute Figur machte, beweist erneut, dass sie ihren Ruf als echte Stilikone mehr als verdient!

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