Swarovski tauscht Dirndl gegen Kaschmirstrick

Swarovski präsentiert elegante Looks

Das zeigt sich auch bei den Looks, die Swarovski als Digital Ambassador präsentiert. Denn für die Kampagnenfotos schlüpfte sie in feinen Kaschmirstrick mit fließenden Silhouetten in Weiß und Bordeauxrot und setzte dabei auf Looks, die mit unterschiedlichen Texturen und Proportionen spielen.