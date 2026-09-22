„Denke nicht, dass wir in Panik verfallen müssen“

Saša Kalajdžić, unser „Retter“ bei der WM gegen Algerien, spricht mit der „Krone“ vor dem Start der Nations League über den Umbruch im Team, die Stürmer-Diskussion im ÖFB, seine Erinnerungen an die Endrunde in den USA und den Rücktritt von Marko Arnautović ...
„Krone“: Saša, du legst mit Österreich am Donnerstag gegen Israel ausgerechnet in Linz in der Nations League los! Ein idealer Auftaktort für dich?
Saša Kalajdžić: Die Anreise ist ganz praktisch (lacht). Das ist natürlich eine schöne Geschichte und freut mich, dass wir hier in der Raiffeisen Arena auch jetzt ein Länderspiel haben.
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