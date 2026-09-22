„Denke nicht, dass wir in Panik verfallen müssen“

„Krone“: Saša, du legst mit Österreich am Donnerstag gegen Israel ausgerechnet in Linz in der Nations League los! Ein idealer Auftaktort für dich?

Saša Kalajdžić: Die Anreise ist ganz praktisch (lacht). Das ist natürlich eine schöne Geschichte und freut mich, dass wir hier in der Raiffeisen Arena auch jetzt ein Länderspiel haben.