Äquinoktium läutet die dritte Jahreszeit ein

Um exakt 2.05 Uhr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Dadurch sind Tag und Nacht auf der ganzen Erde nahezu gleich lang. Auf den beiden Erdpolen beginnen damit Polarnacht und Polartag. Während am Südpol die Sonne nun für mehrere Monate nicht untergeht, liegt der Nordpol fortan in Dunkelheit.