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Äquinoktium läutet die dritte Jahreszeit ein

Österreich
22.09.2026 10:47
Der astronomische Herbstbeginn unterscheidet sich vom meteorologischen, der bereits am 1. ...
Der astronomische Herbstbeginn unterscheidet sich vom meteorologischen, der bereits am 1. September begonnen hat.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

In der Nacht auf Mittwoch gibt es ein besonderes Naturschauspiel: Mit dem Äquinoktium, der Tagundnachtgleiche, wird die dritte Jahreszeit eingeläutet und der astronomische Herbst beginnt.

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Um exakt 2.05 Uhr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Dadurch sind Tag und Nacht auf der ganzen Erde nahezu gleich lang. Auf den beiden Erdpolen beginnen damit Polarnacht und Polartag. Während am Südpol die Sonne nun für mehrere Monate nicht untergeht, liegt der Nordpol fortan in Dunkelheit.

Tage werden kürzer, Temperaturen fallen
In unseren Breitengraden sind Tag und Nacht am Äquinoktium etwa gleich lang, dann verliert die Nordhalbkugel jeden Tag ein wenig Sonnenlicht. Dadurch werden die Tage kürzer, die Temperaturen gehen allmählich zurück und die Natur stellt sich auf den Winter ein.

Diese Periode dauert bis zum Anfang des Winters, der Wintersonnwende am 21. Dezember, wenn sich die Sonne in Richtung nördlicher Hemisphäre in Bewegung setzt und damit die Tage wieder länger werden lässt.

Herbst ist nicht gleich Herbst
Der astronomische Herbstbeginn unterscheidet sich übrigens vom meteorologischen, der bereits am 1. September begonnen hat. Für Meteorologen ist der immer gleiche Beginn wichtig, um Wetter- und Klimastatistiken vergleichen zu können.

Der astronomische Herbstbeginn, der jeweils nach der Stellung der Erde zur Sonne variiert, fällt meist auf den 22. oder 23. September, ganz selten auch auf den 24. September.

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Neben den geläufigen Einteilungen des Herbstbeginns gibt es allerdings auch noch den phänologischen Herbst. Dieser orientiert sich nicht am Kalender oder den Gestirnen, sondern an der Natur. Demnach beginnt die dritte Jahreszeit, wenn deutliche Herbstmerkmale, wie Kastanien, Laubfall oder verfärbte Blätter zu bemerken sind.

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