EU nicht fit genug für Kampf gegen Cyberangriffe

Das europäische Warnsystem für Cybersicherheit ist ein Netzwerk nationaler und grenzübergreifender Cyber-Hubs, das die Erkennung und Analyse von Cyberbedrohungen sowie die Reaktion darauf verbessern soll. Der Rechnungshof stellte fest, dass die beiden Hubs (ATHENA und ENSOC) zum Zeitpunkt der Prüfung aufgrund beträchtlicher Verzögerungen bei der Beschaffung von Instrumenten und Diensten noch nicht betriebsbereit waren und fordert daher, das europäische Warnsystem einsatzbereit zu machen. „Die EU-Fördermittel für Cybersicherheit müssen zu greifbaren Ergebnissen führen“, forderte Hyzler abschließend.