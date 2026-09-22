Als in der SCS noch „Nackerte“ herumliefen …

Heute genau vor 50 Jahren eröffnete die SCS, das erste Einkaufszentrum dieser Dimensionen in Österreich, ihre Pforten. Einer, der von Beginn an dabei war, ist der heute 76-jährige Hannes Fenz. Viele hielten ihn damals für verrückt. „Freunde haben gesagt: Du bist dumm, du verschuldest dich“, erinnert sich Fenz. Doch sein Mut wurde belohnt: Schon am Eröffnungstag herrschte ein unglaublicher Ansturm, auch in seinem Laden. „Ab acht Uhr waren sämtliche Parkplätze verstopft.“