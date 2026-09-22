Als in der SCS noch „Nackerte“ herumliefen …

Er war 25 Jahre jung, hatte Mut – und 800.000 Schilling Schulden. Als die SCS in Vösendorf vor den Toren Wiens vor 50 Jahren ihre Türen öffnete, gehörte Hannes Fenz mit seinem Schallplattenladen zu ihren allerersten Mietern.
Heute genau vor 50 Jahren eröffnete die SCS, das erste Einkaufszentrum dieser Dimensionen in Österreich, ihre Pforten. Einer, der von Beginn an dabei war, ist der heute 76-jährige Hannes Fenz. Viele hielten ihn damals für verrückt. „Freunde haben gesagt: Du bist dumm, du verschuldest dich“, erinnert sich Fenz. Doch sein Mut wurde belohnt: Schon am Eröffnungstag herrschte ein unglaublicher Ansturm, auch in seinem Laden. „Ab acht Uhr waren sämtliche Parkplätze verstopft.“
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