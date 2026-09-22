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Vor Gericht „vermisst“

Grillhaus-Chef versteckt sich in U-Haft vor Justiz

Wien
22.09.2026 05:00
Vergebliches Warten auf Mirsad A. im Justizpalast: Das Gericht erfuhr nur durch Zufall, dass man ...
Vergebliches Warten auf Mirsad A. im Justizpalast: Das Gericht erfuhr nur durch Zufall, dass man ihn aus der Haft vorführen hätte lassen müssen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart/zVg)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Die Strafverfahren wegen Brandstiftung, Betrugs und dem Abzocken eines blinden Restaurantgasts – die „Krone“ berichtete – müssen noch warten, aber nun hätte sich Mirsad A. wegen Raubs vor Gericht verantworten müssen. Doch er nutzte ausgerechnet seine U-Haft, um „unterzutauchen“.

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Normalerweise sorgt Untersuchungshaft dafür, dass Angeklagte tatsächlich vor Gericht erscheinen. Normalerweise. Grillhaus-Clanchef Mirsad A. darf aber nach einer schier endlosen Liste von Vorwürfen – Brandstiftung, Betrug, Raub, das Abzocken eines blinden Gasts (die „Krone“ berichtete) – nun auch das „Kunststück“ für sich reklamieren, dass er sich in U-Haft vor der Justiz verstecken kann.

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