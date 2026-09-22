Grillhaus-Chef versteckt sich in U-Haft vor Justiz

Die Strafverfahren wegen Brandstiftung, Betrugs und dem Abzocken eines blinden Restaurantgasts – die „Krone“ berichtete – müssen noch warten, aber nun hätte sich Mirsad A. wegen Raubs vor Gericht verantworten müssen. Doch er nutzte ausgerechnet seine U-Haft, um „unterzutauchen“.
Normalerweise sorgt Untersuchungshaft dafür, dass Angeklagte tatsächlich vor Gericht erscheinen. Normalerweise. Grillhaus-Clanchef Mirsad A. darf aber nach einer schier endlosen Liste von Vorwürfen – Brandstiftung, Betrug, Raub, das Abzocken eines blinden Gasts (die „Krone“ berichtete) – nun auch das „Kunststück“ für sich reklamieren, dass er sich in U-Haft vor der Justiz verstecken kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.