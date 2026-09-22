Grillhaus-Chef versteckt sich in U-Haft vor Justiz

Normalerweise sorgt Untersuchungshaft dafür, dass Angeklagte tatsächlich vor Gericht erscheinen. Normalerweise. Grillhaus-Clanchef Mirsad A. darf aber nach einer schier endlosen Liste von Vorwürfen – Brandstiftung, Betrug, Raub, das Abzocken eines blinden Gasts (die „Krone“ berichtete) – nun auch das „Kunststück“ für sich reklamieren, dass er sich in U-Haft vor der Justiz verstecken kann.