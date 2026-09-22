Trump sperrt Medien aus, startet eigenen TV-Kanal

Skurriler Auftritt

Die Einschränkung der Berichterstattung führte auch zu einem skurrilen Auftritt Trumps, bei dem er seiner eigenen Zensur zum Opfer fiel. Bei einem Pressetermin am Weißen Haus sprach er minutenlang, war auf dem Livestream des Weißen Hauses aber nicht zu verstehen. Der Grund: Journalisten des TV-Pools waren anders als üblich nicht mit eigenen Kameras und Mikrofonen vor Ort. Sender stellen bei der Begleitung des Präsidenten generell anderen Medien ihr Material zur Verfügung. Dieses Pool-Prinzip dient auch dazu, die Kosten zwischen den Medienhäusern aufzuteilen.