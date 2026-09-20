Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn

„Garantiert nicht politisch korrekt“

Zeitstress gibt es für Filmende nicht. Wer einmal den „günstigen Eintritt“ bezahlt hat, darf „so lange bleiben, wie er mag. Wer sich auf die Drehscheibe wagt, sollte allerdings ein bisserl was aushalten, sowohl körperlich als auch mental“, heißt es auf der Website des Oktoberfests, denn hier sei man „garantiert nicht politisch korrekt“. Aufgrund des aktuellen Skandals muten diese Worte etwas ironisch an.