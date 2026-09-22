Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktion in Bayern

Laser-Gravuren schützen Außenborder vor Dieben

Oberösterreich
22.09.2026 10:00
Sowohl an Land als auch zu Wasser wurden die oftmals teuren und leistungsstarken Außenborder ...
Sowohl an Land als auch zu Wasser wurden die oftmals teuren und leistungsstarken Außenborder sowie Zubehör mit einem Laser graviert.(Bild: Verkehrspolizeiinspektion Passau)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Mittlerweile ist ja kaum noch etwas vor gemeinen Dieben sicher. Selbst Außenbordmotoren von Booten sind mittlerweile ein beliebtes Ziel der Verbrecher. Oberösterreicher konnten im benachbarten Bayern Antriebe registrieren und markieren, um sie für Diebe unattraktiv zu machen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laser als Diebstahlschutz! Doch nicht etwa Kanonen wie aus „Star Wars“, sondern einfache Gravurgeräte verwendete die Wasserschutzpolizei Passau am vergangenen Wochenende. Geschützt wurden Geräte, die bei Banditen beliebte Beute sind: Außenbordmotoren. Die Antriebe kosten neu je nach Leistung von einigen hundert Euro aufwärts bis zu rund 45.000 Euro. Letztere sind auf der Donau eher selten unterwegs, Motoren im Wert von bis zu 10.000 Euro stattdessen gang und gäbe.

Zweck nicht erfüllt
„Anders als bei Autos ist die Identifikationsnummer bei Bootsmotoren oft so versteckt, dass sie ihren Zweck nicht erfüllt“, sagt Stefan Fuchs, stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizei Passau. Zwar sei kein Anstieg bei den Außenborder-Diebstählen verzeichnet worden, doch die Gravuren sollen Langfinger zusätzlich abschrecken: Bei vergangenen Diebstahlserien seien gezielt gravierte Gegenstände gemieden und ausschließlich unmarkierte Motoren entwendet worden.

Zudem können Ermittlungsbehörden sichergestelltes Diebesgut anhand der Individualnummern schnell den rechtmäßigen Eigentümern zuordnen.

Lesen Sie auch:
Taxi nicht erreichbar
Motorboot-Ausnahme sorgt für Wirbel am Attersee
22.06.2026

Auch Österreich dabei
Erstmals wendete sich diese Aktion der bayrischen Beamten auch an Bootsbesitzer aus dem oberösterreichischen Grenzgebiet, die ihre Boote etwa in Kasten oder Schlögen ankern haben.

Wie viele Oberösterreicher tatsächlich teilgenommen haben, dazu gab es keine Zahlen – aber die Aktion sei auf großes Interesse aus dem Bundesland gestoßen, so ein Sprecher der bayrischen Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
22.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.964 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
130.315 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
104.519 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2150 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1307 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1159 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Mehr Oberösterreich
Aktion in Bayern
Laser-Gravuren schützen Außenborder vor Dieben
Mit Polizeihelikopter
Versteckten sich: Diebes-Duo in Maisfeld verhaftet
Fatale Folgen
Impfmüdigkeit traf heuer auf starkes Zeckenjahr
Spaziergänger fand ihn
Landwirt (59) bei Unfall auf Feld tödlich verletzt
Beim Linkseinbiegen
Bei Frontalkollision auf B 127 gabs zwei Verletzte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf