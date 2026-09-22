Laser-Gravuren schützen Außenborder vor Dieben

Laser als Diebstahlschutz! Doch nicht etwa Kanonen wie aus „Star Wars“, sondern einfache Gravurgeräte verwendete die Wasserschutzpolizei Passau am vergangenen Wochenende. Geschützt wurden Geräte, die bei Banditen beliebte Beute sind: Außenbordmotoren. Die Antriebe kosten neu je nach Leistung von einigen hundert Euro aufwärts bis zu rund 45.000 Euro. Letztere sind auf der Donau eher selten unterwegs, Motoren im Wert von bis zu 10.000 Euro stattdessen gang und gäbe.