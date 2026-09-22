Social-Media-Alterschecks: Über 200 Stellungnahmen

Die Bundesregierung verfolge mit der Altersbeschränkung das Ziel, Kinder und Jugendliche vor schädlichen Folgen einer frühen Social-Media-Nutzung zu schützen, wurde betont. Mit dem neuen Gesetz wird festgelegt, dass Nutzerinnen und Nutzer ihr Alter für jene Plattformen nachweisen müssen, die eine dieser suchtfördernden und gefährdenden Funktionen verwenden: Empfehlungsalgorithmen mit überwiegend Inhalten von Fremden, Mechanismen wie endloses Scrollen oder automatische Wiedergabe, Belohnungssysteme für kontinuierliche Nutzung oder Push-Nachrichten bei Nichtnutzung sowie die unerwünschte Kontaktaufnahme durch fremde Konten. Dazu zählen beispielsweise TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.