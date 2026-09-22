„Ich kann diesen Fehler nicht ungeschehen machen“

„Krone“: Herr Mayer, wie groß war die Überraschung als Landeshauptfrau Karoline Edtstadler Sie gefragt hat, ob Sie Landesrat werden wollen?

Wolfgang Mayer: Die Überraschung war in doppelter Hinsicht groß. Erstens war es eine Überraschung, dass Stefan Schnöll aufhört. Und zweitens, dass ich die Nachfolge machen soll.