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Keine Heimat – aber ein Klub mit ganz viel Herz

Fußball Unterhaus
22.09.2026 09:00
Die „Steirerkrone“ bestimmt Woche für Woche den Verein der Runde im Unterhaus.
Die „Steirerkrone“ bestimmt Woche für Woche den Verein der Runde im Unterhaus.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Justiz Graz spielt in der untersten Liga im steirischen Unterhaus. Hat nicht einmal einen eigenen Fußballplatz, sondern ist am Rasen des Steirischen Fußballverbandes eingemietet. Und dennoch zeigt der Verein vielen anderen, wie es geht – sei es bei der Integration von Menschen oder auch bei der Suche nach Sponsoren.

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Justiz Graz, das gleich mit mehreren Besonderheiten aufwartet, ist in dieser Woche der „Steirerkrone“-Verein der Runde. Zu einem Unikum in der Steiermark wird der Verein, der 1947 von Grazer Justizdienststellen-Beamten gegründet wurde, durch die Tatsache, keine eigene Heimat zu haben – man ist am Gelände des Steirischen Fußballverbands eingemietet. Trotz fehlendem Daheim ist man aber Heimat für viele, wie Obmann Heri Hahn erklärt. „Bei uns spielen Kicker aus 15 Nationen. Als sportlicher Anlaufpunkt zwischen den einwohnerstarken Bezirken Puntigam, Gries und Jakomini funktioniert gelungene Integration bei Justiz ganz automatisch.“

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