Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eralp „sprengt Urnen“

Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin

Außenpolitik
21.09.2026 10:59
Porträt von krone.at
Von krone.at

Elif Eralp macht auch in der Türkei Schlagzeilen – und das nicht nur, weil sie als Spitzenkandidatin der Linken bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus einen großen Erfolg erzielt hat und die nächste Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt werden könnte. Auch die türkischen Wurzeln der Politikerin werden im Heimatland ihrer Eltern betont.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie berichtet, ging die Linke mit 25,7 Prozent der Stimmen als klare Siegerin aus der Berlin-Wahl hervor. Die CDU, die bisher mit Kai Wegner den Bürgermeister stellt, erreichte laut Landeswahlleitung nach Auszählung aller Stimmen mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers 18,8 Prozent und damit Platz zwei. Dahinter folgen die AfD (16,3 Prozent), die Grünen (14,3 Prozent) und die SPD (12,1 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, 4,7 Prozent) verpasste den Einzug in das Abgeordnetenhaus am Sonntag ebenso wie die FDP (2,5 Prozent), die schon 2023 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war.

Wahlparty der Linken mit politischen Botschaften
Wahlparty der Linken mit politischen Botschaften(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)

„Türkische Kandidatin sprengt die Urnen“
„Historisches Ergebnis in Deutschland: In Berlin geht der Sieg an die Partei der türkeistämmigen Bürgermeister-Kandidatin Elif Eralp“, titelte der Fernsehsender Halk TV. Und die Tageszeitung Sözcü schrieb: „Türkische Kandidatin sprengt die Urnen; die Deutschen sagten ,Elif‘!“

Dieser Siegestanz der Linkspartei sorgt im Netz für Diskussionen: 

Die türkische Medienplattform Serbestiyet schrieb am Abend: „Die Tochter einer Familie, die nach dem Putsch vom 12. September floh, steht in Berlin kurz vor dem Amt der Regierenden.“

Die Partei des amtierenden Berliner Bürgermeisters Kai Wegner ist von den Linken entmachtet ...
Die Partei des amtierenden Berliner Bürgermeisters Kai Wegner ist von den Linken entmachtet worden.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Eralp: „Wir haben Geschichte geschrieben“
Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Die Siegerin stellte bei der Wahlparty der Linken gleich den Regierungsanspruch: „Ich will Regierende Bürgermeisterin für Berlin werden, damit die Menschen in unserer Stadt wieder ein besseres Leben haben. Vor allem die Menschen, die jeden Tag hier unsere Stadt mit am Laufen halten.“ Eralp wäre nicht nur erste linke Berliner Regierungschefin, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.

Die Eltern der 45-Jährigen flohen als Sozialisten und Gewerkschafter nach dem Militärputsch aus der Türkei, ihre Mutter war damals mit ihr schwanger. Geboren wurde Eralp dann 1981 in München.

Lesen Sie auch:
Nach der historischen Demütigung seiner Partei: Woin geht die Reise für Deutschlands Kanzler ...
CDU-Treffen, dann PK
Zieht Merz noch einmal den Kopf aus der Schlinge?
21.09.2026
„War nicht eingeladen“
Berliner Clan-Boss Issa Remmo bei Linken-Wahlparty
21.09.2026
Wahltag der Extreme
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
21.09.2026
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
20.09.2026
Nach Wahlsieg der Linken
Stolpersteine auf dem Weg zu Rot-Grün-Rot

Für ihren Einzug ins Rote Rathaus muss Elif Eralp nun eine Koalition mit Grünen und SPD schmieden. Rot-Rot-Grün – SPD-geführt – gab es in Berlin bereits, kommt nun also Rot-Grün-Rot? Sicher ist das nicht – denn es gibt einige Stolpersteine.

  • Enteignungen: Am Wahlabend haben die Vertreter der Linken unmissverständlich klargemacht, dass sie auch in möglichen Sondierungen nicht von der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne abrücken wollen. „Das Votum der Berlinerinnen und Berliner gilt auch für mein Programm und meine Person, insofern bestehe ich darauf, dass wir vergesellschaften – neben den vielen anderen Dingen, die wir auch tun müssen, um die Mietenkrise in unserer Stadt endlich anzugehen“, sagte Eralp.
  • Antisemitismus-Debatte: In einer gewissen Regelmäßigkeit wird über Antisemitismus in der Linken diskutiert – auch, weil die Partei immer wieder Gründe dafür liefert. Wie Ende August, als ein umstrittener Rapper bei einer Veranstaltung der Partei ein Lied gegen den Krieg Israels in Gaza mit Zeilen wie „Yalla Yalla Intifada Westbank, Palästina, Gaza“ sowie „Death to the IDF“ (Tod der israelischen Armee) gesungen haben soll. Noch am Wahlabend, während die vielen Parteimitglieder über das Ergebnis jubelten, sorgte die Linke für den nächsten Vorfall, von dem eine Abgrenzung schwerfallen wird. Und wieder steht der Bezirksverband Neukölln im Fokus: Dort tauchte ein führendes Berliner Clan-Mitglied auf einer Wahlparty auf. „Dass Issa Remmo auf der Wahlparty der Berliner Linken auftaucht, ist ein verstörendes Signal“, schreibt der scheidende Regierende Bürgermeister Kai Wegner auf X.
  • Forderungen nach Beobachtung durch Verfassungsschutz: 

    Vor allem aufgrund der Antisemitismus-Debatten hat die CDU schon mehrfach gefordert, dass die Partei vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Der Landesvorstand der Partei hat dazu auf einer Klausurtagung sogar einen Beschluss gefasst.

  • Bereitschaft der SPD fraglich: Die Herausforderungen auf dem Weg zu Rot-Grün-Rot gehen nicht nur von der Linken aus. SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach trat an, um „der nächste Regierende“ zu werden, landete letztlich aber auf dem fünften Rang, die Partei verlor im Vergleich zur Wahl 2023 rund sechs Prozentpunkte. Sind die Sozialdemokraten, seit 1989 stets Teil des Senats, in der Lage und bereit, erneut zu regieren? Krach sprach am Sonntagabend von einem katastrophalen Ergebnis, einer Zäsur für die Berliner SPD.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.09.2026 10:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Außenpolitik
„Tor der Tränen“
Houthi-Offensive bedroht wieder den Seehandel
Wahlsieg in Berlin
Juden-Zentralrat warnt vor Regierung der Linken
CDU-Treffen, dann PK
Zieht Merz noch einmal den Kopf aus der Schlinge?
Zugehen auf FPÖ
Regierung einigt sich bei Gipfel auf Miliz-Dauer
UNO-Generaldebatte
Mamdani ruft zu Protesten gegen Netanyahu auf
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine