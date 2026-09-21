Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin

Eralp: „Wir haben Geschichte geschrieben“

Eralp selbst hatte in ihrer Rede direkt nach der ersten Prognose am Abend auf Türkisch gesagt: „Wir haben Geschichte geschrieben, Freunde.“ Die Siegerin stellte bei der Wahlparty der Linken gleich den Regierungsanspruch: „Ich will Regierende Bürgermeisterin für Berlin werden, damit die Menschen in unserer Stadt wieder ein besseres Leben haben. Vor allem die Menschen, die jeden Tag hier unsere Stadt mit am Laufen halten.“ Eralp wäre nicht nur erste linke Berliner Regierungschefin, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund.