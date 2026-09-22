Nur 14 Anrufe bei Regierungs-Hotline für Hoteliers

Das „Rat auf Draht“ gegen Fake-Bewertungen im Internet, das die Regierung vor einem Monat eingerichtet hat, wird von Touristikern bisher spärlich genutzt. Das Thema der Online-Kritiken beschäftigt die Branche aber intensiv – manche Gäste würden sie sogar als Druckmittel einsetzen, erzählt Oberösterreichs Hotelier-Sprecher.
Wer ein Hotel bucht, wirft vorher oft einen Blick auf die Bewertungen im Internet. Immer häufiger sind aber gefälschte Gästemeinungen im Umlauf. Für Tourismusbetriebe, die von solchen Fake-Bewertungen betroffen sind, hat die Bundesregierung Mitte August eine neue Hotline eingerichtet. Zu glühenden Telefonleitungen hat sie im ersten Monat jedoch nicht unbedingt geführt.
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