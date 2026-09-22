Nur 14 Anrufe bei Regierungs-Hotline für Hoteliers

Wer ein Hotel bucht, wirft vorher oft einen Blick auf die Bewertungen im Internet. Immer häufiger sind aber gefälschte Gästemeinungen im Umlauf. Für Tourismusbetriebe, die von solchen Fake-Bewertungen betroffen sind, hat die Bundesregierung Mitte August eine neue Hotline eingerichtet. Zu glühenden Telefonleitungen hat sie im ersten Monat jedoch nicht unbedingt geführt.