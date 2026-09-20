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Gabalier verteidigt AfD-Wähler ++ Panne in Rostock

Deutschland
20.09.2026 15:41
Porträt von Franz Hollauf
Porträt von Mara Tremschnig
Von Franz Hollauf und Mara Tremschnig

In den deutschen Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern schreiten die Bürger heute zu den Wahlurnen. Umfragen lassen nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt ein Debakel für die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz erwarten. krone.at tickert live für Sie!

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Insgesamt sind heute bei den beiden Wahlen 3,8 Millionen Bürger aufgerufen, an den Wahlurnen ihre Stimme abzugeben.

  • Während die AfD im äußersten Nordosten des Landes ihren Siegeszug fortsetzen könnte, winkt in Berlin erstmals der Linken der erste Platz.

  • Im Interview mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht Andreas Gabalier über den aktuellen Lauf der AfD.
  • In Rostock kam es zu einer Panne. Weil der Zutritt zu einem Wahllokal nicht möglich war, hat die Wahlbehörde kurzerhand einen Bus der Rostocker Straßenbahn AG zum Wahllokal umfunktioniert.
  • In Berlin ist eine als Wahllokal genutzte Sporthalle beschädigt worden. Unbekannte verklebten die Schlösser mit Sekundenkleber und beschmierten eine Tür mit dem durchgestrichenen Wort „Wahl“. 

Der Liveticker zu den Wahlen:

Am Sonntag wird in Berlin das Abgeordnetenhaus gewählt. Laut Umfragen werden sich die Linke und die CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 liefern. Die AfD steht bei 18 Prozent, die anderen Parteien lehnen eine Koalition mit ihr ab.

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 37 Prozent knapp vor der AfD mit 36 Prozent. Die Linke kommt auf neun Prozent, die CDU auf sechs Prozent. Grüne (fünf Prozent) und BSW (vier Prozent) zittern um den Einzug in den Landtag. 

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