Foto aus Weltall soll Monster von Loch Ness zeigen

Nach kurzem Staunen war für Julie klar: Das Bild mit dem Zeitstempel 2026 zeigt Nessie mit seiner Familie. „Ich kenne mich damit nicht so gut aus wie wahrscheinlich die Einheimischen, aber für mich sieht es definitiv nach etwas Bedeutendem aus. Die Vorstellung einer kleinen Nessie-Familie ist einfach aufregend“, erklärte sie laut „New York Post“. Und beteuerte: „Ich bin keine Spinnerin“.