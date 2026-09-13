So verändert sich das Gehirn in den Wechseljahren

Das Hirn trainieren wie die Muskeln

Die gute Nachricht: Nicht nur die Muskeln, sondern auch das Gehirn lassen sich trainieren, um so die Leistungsfähigkeit länger zu erhalten. Neben körperlicher Aktivität sollten Sie daher regelmäßig Ihre Gehirnzellen herausfordern, etwa durch neue Hobbys oder Sprachtraining. Dabei aber auf Entspannung nicht vergessen! Sorgen Sie für Stressreduktion und bauen Sie Achtsamkeitsübungen oder kurze Meditationseinheiten in den Alltag ein.