„Mehr Kontraste – auch für die Sehenden wichtig!“

Es ist überraschend, ja erschreckend, dass es noch immer schwierig ist, als stark sehbeeinträchtigter oder blinder Mensch durch den Alltag zu kommen. Die „Krone“ war mit Heinz E. Pfeifer und seinem vierbeinigen Guide „Netty“ unterwegs – ein Lokalaugenschein voller Hürden.
„Manchmal beginnt es damit, dass man beim Einkaufen die Produkte in den Regalen kaum noch erkennt, im Lokal die Menükarte nicht lesen kann und im Vertrauen, dass es das immer gibt, ein Schnitzel bestellt – quasi blind. Da kann man sich noch gut bewegen und die Sehbeeinträchtigung fällt niemandem auf“, erzählt Heinz E. Pfeifer, der selbst im Erwachsenenalter schleichend einen Großteil seiner Sehkraft verloren hat.
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