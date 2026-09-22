„Mehr Kontraste – auch für die Sehenden wichtig!“

„Manchmal beginnt es damit, dass man beim Einkaufen die Produkte in den Regalen kaum noch erkennt, im Lokal die Menükarte nicht lesen kann und im Vertrauen, dass es das immer gibt, ein Schnitzel bestellt – quasi blind. Da kann man sich noch gut bewegen und die Sehbeeinträchtigung fällt niemandem auf“, erzählt Heinz E. Pfeifer, der selbst im Erwachsenenalter schleichend einen Großteil seiner Sehkraft verloren hat.