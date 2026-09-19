„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“

An den genauen Wortlaut der Annonce wollen sich heute weder die Frauen noch der Bühnenstar erinnern. Klar ist aber: Der Text ließ – durch darin geschickt platzierte, bloß in der „Szene“ bekannte Codewörter – darauf schließen, dass das beworbene Service nicht die Behandlung von Muskelverspannungen betraf.