AfD und BSW beschließen Deal in Sachsen-Anhalt

AfD: „Siegmund noch vor Weihnachten Ministerpräsident“

Der AfD-Ko-Vorsitzende Tino Chrupalla zeigte sich unterdessen zuversichtlich, dass seine Partei schon bald den Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt stellen wird. Er sei zuversichtlich, dass Siegmund noch vor Weihnachten der erste Ministerpräsident seiner Partei sein werde. „Ich freue mich darauf“, sagt Chrupalla auf der Pressekonferenz zur Wahlnachlese in Berlin. Die rechtspopulistische Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, hatte die Wahl im ostdeutschen Bundesland vor zwei Wochen mit großem Abstand auf die bisher regierende CDU gewonnen, die erhoffte absolute Mehrheit aber verpasst.