„Darf nicht übertreiben, sonst ist es vorbei“

Seit vielen Monaten hatte Lara Vadlau nach ihrer schweren Knieverletzung jeden Tag vier bis fünf Stunden trainiert, um endlich wieder im Segelboot sitzen zu können. Vergangene Woche war es dann mit Vorschoter Niklas Haberl vor Palma de Mallorca so weit – die Olympiasiegerin kehrte auf das Wasser zurück: „Wir hatten Champagner-Bedingungen. Auch wenn natürlich nicht alles rund lief, war es ein super Gefühl.“