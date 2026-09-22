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Olympiasiegerin kämpft

„Darf nicht übertreiben, sonst ist es vorbei“

Sport-Mix
22.09.2026 05:30
Lara Vadlau arbeitet beim spanischen Fußballklub RCD Mallorca weiter hart, um nach ihrer ...
Lara Vadlau arbeitet beim spanischen Fußballklub RCD Mallorca weiter hart, um nach ihrer schweren Knieoperation wieder topfit zu werden.(Bild: Lara Vadlau)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Wie Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau nach ihrer schweren Knieoperation (Knorpel, Kreuzband, Meniskus) vor Palma de Mallorca mit Vorschoter Niklas Haberl ihre Rückkehr auf das Wasser erlebte und warum Männer oft sehr gemein sein können.

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Seit vielen Monaten hatte Lara Vadlau nach ihrer schweren Knieverletzung jeden Tag vier bis fünf Stunden trainiert, um endlich wieder im Segelboot sitzen zu können. Vergangene Woche war es dann mit Vorschoter Niklas Haberl vor Palma de Mallorca so weit – die Olympiasiegerin kehrte auf das Wasser zurück: „Wir hatten Champagner-Bedingungen. Auch wenn natürlich nicht alles rund lief, war es ein super Gefühl.“

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