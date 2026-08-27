People Pleaser: Lieb sein als Überlebensstrategie

„People Pleaser“ kümmern sich um die Bedürfnisse anderer mehr als um ihre eigenen. Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl erklärt, warum dieser „Reflex“ so tief sitzt. Machen Sie den Test: Spielen Sie überhaupt noch die Hauptrolle in Ihrem eigenen Leben?
Emma W. (41) merkt es immer erst später. Wenn sie wieder zugesagt hat, obwohl der Tag voll war. Wenn sie die Präsentation für die Kollegin fertigstellt, obwohl es nicht ihr Job ist. Wenn sie sich entschuldigt, obwohl niemand etwas von ihr verlangt hat. „Ich will einfach, dass alles gut ist“, sagt sie – und spürt gleichzeitig, wie sie sich dabei selbst verliert. Emma ist eine klassische „People Pleaserin“ (übersetzt: Gefallsüchtige, Überangepasste): schnell im Helfen, langsam im Spüren, reflexhaft im Beschwichtigen. Kennen Sie dieses Verhalten auch von sich?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.