People Pleaser: Lieb sein als Überlebensstrategie

Emma W. (41) merkt es immer erst später. Wenn sie wieder zugesagt hat, obwohl der Tag voll war. Wenn sie die Präsentation für die Kollegin fertigstellt, obwohl es nicht ihr Job ist. Wenn sie sich entschuldigt, obwohl niemand etwas von ihr verlangt hat. „Ich will einfach, dass alles gut ist“, sagt sie – und spürt gleichzeitig, wie sie sich dabei selbst verliert. Emma ist eine klassische „People Pleaserin“ (übersetzt: Gefallsüchtige, Überangepasste): schnell im Helfen, langsam im Spüren, reflexhaft im Beschwichtigen. Kennen Sie dieses Verhalten auch von sich?