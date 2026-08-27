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People Pleaser: Lieb sein als Überlebensstrategie

Mentale Stärke & Emotionale Balance
27.08.2026 10:00
Zwei Seiten eines Musters: die perfekte Anpassung und das unsichtbare eigene Bedürfnis. People ...
Zwei Seiten eines Musters: die perfekte Anpassung und das unsichtbare eigene Bedürfnis. People Pleaser vergessen oft auf sich selbst.(Bild: Maria - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

„People Pleaser“ kümmern sich um die Bedürfnisse anderer mehr als um ihre eigenen. Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl erklärt, warum dieser „Reflex“ so tief sitzt. Machen Sie den Test: Spielen Sie überhaupt noch die Hauptrolle in Ihrem eigenen Leben? 

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Emma W. (41) merkt es immer erst später. Wenn sie wieder zugesagt hat, obwohl der Tag voll war. Wenn sie die Präsentation für die Kollegin fertigstellt, obwohl es nicht ihr Job ist. Wenn sie sich entschuldigt, obwohl niemand etwas von ihr verlangt hat. „Ich will einfach, dass alles gut ist“, sagt sie – und spürt gleichzeitig, wie sie sich dabei selbst verliert. Emma ist eine klassische „People Pleaserin“ (übersetzt: Gefallsüchtige, Überangepasste): schnell im Helfen, langsam im Spüren, reflexhaft im Beschwichtigen. Kennen Sie dieses Verhalten auch von sich?

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