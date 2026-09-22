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Und Meghan war im Pub

Harry verrät, was Lilibet gerade besonders liebt!

Royals
22.09.2026 10:34
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinz Harry plaudert über seine Tochter Lilibet! Bei den WellChild Awards in London verriet der Herzog von Sussex einer sechsjährigen Preisträgerin ein süßes Detail über die Fünfjährige. Herzogin Meghan war nicht dabei. Sie soll stattdessen mit Ellen DeGeneres und Portia de Rossi in einem Pub in Oxfordshire unterwegs gewesen sein.

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Vor der Preisverleihung traf der Herzog von Sussex auf die jungen Preisträger und ihre Familien. Eine davon war die sechsjährige Margot Jones-Billington. Das Mädchen erlitt im Alter von zehn Monaten nach einer Hirnblutung eine schwere Hirnverletzung. Harry fiel sofort ihr glitzerndes Outfit auf.

Prinz Harry mit Margot Jones-Billington und deren kleiner Schwester Adelaide.
Prinz Harry mit Margot Jones-Billington und deren kleiner Schwester Adelaide.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Adelaide, die wie ihre große Schwester ein glitzerndes Kleid trug, umarmte den Prinzen ganz ...
Adelaide, die wie ihre große Schwester ein glitzerndes Kleid trug, umarmte den Prinzen ganz spontan und sorgte damit für einen entzückenden Moment.(Bild: AP/Aaron Chown)
Egal, wie viel Aufregung um ihn herrscht: Mit Kindern zeigt sich Prinz Harry von seiner ...
Egal, wie viel Aufregung um ihn herrscht: Mit Kindern zeigt sich Prinz Harry von seiner charmanten Seite. Bei der sechsjährigen Margot Jones-Billington, die im Alter von zehn Monaten eine Hirnblutung erlitt, sorgte er jetzt für ein strahlendes Lächeln.(Bild: Krone-Collage/AP/Aaron Chown, www.instagram.com/meghan)

„Meine Tochter liebt Glitzer und Pink“
„Du liebst offensichtlich Glitzer“, sagte der 42-Jährige zu Margot. Dann musste er an seine eigene Tochter denken: „Ich habe einen Jungen und ein Mädchen, die sieben und fünf Jahre alt sind. Meine kleine Tochter liebt Glitzer und sie liebt Pink. Das ist ihre Lieblingsfarbe.“

Prinz Harry hat bei den WellChild Awards 2026 eine nachträgliche Geburtstagskarte von der ...
Prinz Harry hat bei den WellChild Awards 2026 eine nachträgliche Geburtstagskarte von der sechsjährigen Margot Jones-Billington erhalten.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Margot, die in der Kategorie „Inspirational Child“ (Altersklasse 4-6 Jahre) ausgezeichnet wurde, ...
Margot, die in der Kategorie „Inspirational Child“ (Altersklasse 4-6 Jahre) ausgezeichnet wurde, überreichte dem sichtlich gerührten Prinzen die Karte vor der offiziellen Zeremonie. Zudem hatte sie auch noch eine zweite Karte von ihrer kleinen Schwester Adelaide für ihn dabei.(Bild: AP/Aaron Chown)

Damit gewährte Harry einen seltenen Einblick in die Vorlieben von Prinzessin Lilibet. Die Tochter von Harry und Meghan dürfte also offenbar eine Schwäche für alles haben, was funkelt und pink ist. Die kleine Prinzessin und ihr Bruder Prinz Archie besuchen seit Schulbeginn eine britische Privatschule. Der Start war etwas holpriger als geplant.

Herzogin Meghan teilt gelegentlich, wie hier, Fotos von Harry mit seinen Kindern. Auf dem Bild trägt Lilibet ein rosa Ballettkleidchen: 

Kinder nach zwei Tagen aus der Schule genommen
Denn die Kinder mussten nach nur zwei Tagen die Schule wechseln, nachdem die Security von Prinz Harry festgestellt hatte, dass es ihnen unmöglich war, den Schulweg im Autokonvoi zu sichern. Der Weg war in den ruhigen Sommerferien ohne Elterntaxi-Aufkommen getestet worden. Schon am ersten Tag schnitten dann andere Eltern das Sicherheitsfahrzeug vom Fahrzeug der Sussexes ab. 

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Doch der Schulstart war freilich nicht das Thema des Abends. In seiner Abschlussrede würdigte Harry nicht nur die schwer kranken Kinder und Jugendlichen, sondern vor allem auch deren Eltern.

Harry überreicht Margot Jones-Billington ihren Preis. Die Veranstaltung fand im Royal Lancaster ...
Harry überreicht Margot Jones-Billington ihren Preis. Die Veranstaltung fand im Royal Lancaster Hotel in London statt.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Emotionale Rede des Prinzen
„Diese Auszeichnungen sind immer ein ganz besonderer Abend, weil sie uns ermöglichen, eine außergewöhnliche Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit komplexen medizinischen Bedürfnissen zu würdigen und zu feiern – ebenso wie die unglaublichen Familien, die jeden Tag alles geben“, sagte Harry. Dabei wurde der Prinz richtig emotional.

Die WellChild Awards sollen Familien unterstützen, deren Kinder mit schweren gesundheitlichen Herausforderungen leben. Für Harry ist die Veranstaltung seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Bereits seit 2007 ist er Schirmherr der Organisation.

Die WellChild Awards sollen Familien unterstützen, deren Kinder mit schweren gesundheitlichen ...
Die WellChild Awards sollen Familien unterstützen, deren Kinder mit schweren gesundheitlichen Herausforderungen leben. Für Harry ist die Veranstaltung seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Bereits seit 2007 ist er Schirmherr der Organisation.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Besonders emotional wurde Harry, als er sich direkt an die Mütter und Väter wandte: „Die meisten von uns werden niemals wirklich wissen, wie die emotionalen Höhen und Tiefen eures Tages aussehen“, sagte er. Gleichzeitig hoffe er, dass die Eltern aus einem Abend wie diesem, Kraft schöpfen könnten.

„Auch wenn wir die Einzelheiten eures Tages nicht kennen, erkennen wir hier und darüber hinaus eure Hingabe, eure Fürsorge und alles, was damit verbunden ist.“

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind mit Archie und Lilibet vor ein paar Wochen aus den USA ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan sind mit Archie und Lilibet vor ein paar Wochen aus den USA zurück nach Großbritannien gezogen, um den beiden eine Kindheit am Land in England sowie eine englische Schulbildung zu ermöglichen.(Bild: www.instagram.com/meghan)

Meghan im Pub statt bei Harry
Harry besuchte die Preisverleihung ohne Meghan. Die Herzogin von Sussex hat seit dem Umzug der Familie zurück nach Großbritannien im vergangenen Monat noch keinen offiziellen öffentlichen Auftritt absolviert. Privat zeigte sie sich allerdings bereits mehrfach. Ausgerechnet am Tag der WellChild Awards soll Meghan mit ihren langjährigen Freundinnen Ellen DeGeneres und Portia de Rossi in einem Pub in Oxfordshire unterwegs gewesen sein.

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