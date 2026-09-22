Harry verrät, was Lilibet gerade besonders liebt!

Emotionale Rede des Prinzen

„Diese Auszeichnungen sind immer ein ganz besonderer Abend, weil sie uns ermöglichen, eine außergewöhnliche Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit komplexen medizinischen Bedürfnissen zu würdigen und zu feiern – ebenso wie die unglaublichen Familien, die jeden Tag alles geben“, sagte Harry. Dabei wurde der Prinz richtig emotional.

Die WellChild Awards sollen Familien unterstützen, deren Kinder mit schweren gesundheitlichen Herausforderungen leben. Für Harry ist die Veranstaltung seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Bereits seit 2007 ist er Schirmherr der Organisation.