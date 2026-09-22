Datenschützer warnen vor Freibrief für KI-Firmen

Ursprünglich wollte die EU-Kommission im Rahmen der „Digitalen Omnibus“-Gesetzgebung diverse Vereinfachungen für EU-Unternehmen verabschieden. Da es sich um geringfügige Änderungen handeln sollte, wurde ein Schnellverfahren ohne Grundrechtsprüfung genutzt. Der Vorschlag sieht nun jedoch vor, dass die Nutzung von personenbezogenen Daten „im Rahmen von KI“ als „berechtigtes Interesse“ und damit generell erlaubt sein soll. Dies betreffe auch Personen, die nie Kunden dieser KI-Unternehmen waren oder Daten, die vor Jahrzehnten in Sozialen Netzwerken eingegeben wurden. Das Unternehmen brauche keine Einwilligung der Betroffenen einholen, warnt Noyb vor diesem Entwurf.