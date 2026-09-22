Ungewöhnliche Situation für Sabitzer in Dortmund

Wie der „kicker“ berichtet, soll der gesamte Trainingsbetrieb in Dortmund für zwei Wochen heruntergefahren werden – Trainer Niko Kovac wechselt ins „Homeoffice“ und wird von Salzburg aus arbeiten. Sabitzer und Beier sollen zunächst noch individuelle Einheiten absolvieren und in wenigen Tagen ins Training der zweiten Mannschaft einsteigen.