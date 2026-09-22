Ungewöhnliche Situation für Sabitzer in Dortmund

Ungewohnte Situation für ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer. Nach seiner Pause vom Nationalteam muss der Routinier in Dortmund jetzt vorübergehend mit der U23 trainieren.
20 BVB-Profis sind derzeit für ihre Nationalteams im Einsatz. Zurückgeblieben sind lediglich Stürmer Maximilian Beier und ÖFB-Kicker Sabitzer, der sich derzeit bekanntermaßen auf Nationalteam-Pause befindet.
Kovac wechselt ins „Homeoffice“
Ein Trainingsbetrieb ist für die erste Mannschaft der Dortmunder so natürlich nicht aufrechtzuerhalten, weshalb sich Sabitzer plötzlich bei der U23 des Vereins wiederfindet.
Wie der „kicker“ berichtet, soll der gesamte Trainingsbetrieb in Dortmund für zwei Wochen heruntergefahren werden – Trainer Niko Kovac wechselt ins „Homeoffice“ und wird von Salzburg aus arbeiten. Sabitzer und Beier sollen zunächst noch individuelle Einheiten absolvieren und in wenigen Tagen ins Training der zweiten Mannschaft einsteigen.
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