Nach Panikattacken und Horror stark wie noch nie

Vor fast genau zwei Jahren war Julia Mayer nach Olympia in Paris in ein tiefes Loch gefallen. Sie erlitt Panikattacken, war ganz kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber die Läuferin vertraute sich ihrem Umfeld an. Gemeinsam ging es raus aus dem Tief: „Ich habe verstanden, dass ich keine Maschine bin, habe die richtige Balance und das nötige Leichtigkeitsgefühl wieder gefunden.“