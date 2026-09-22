Nach Panikattacken und Horror stark wie noch nie

Wie Österreichs Julia Mayer ihr Tief, bei dem sie unter Panikattacken litt und fast alles hingeworfen hätte, überwand und sich mit neuer Lauftechnik auf einem beachtlichen Höhenflug befindet.
Vor fast genau zwei Jahren war Julia Mayer nach Olympia in Paris in ein tiefes Loch gefallen. Sie erlitt Panikattacken, war ganz kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber die Läuferin vertraute sich ihrem Umfeld an. Gemeinsam ging es raus aus dem Tief: „Ich habe verstanden, dass ich keine Maschine bin, habe die richtige Balance und das nötige Leichtigkeitsgefühl wieder gefunden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.