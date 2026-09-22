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Drama um Deutsche

Beispielloser Absturz: Aufregung um Tennis-Juwel!

Tennis
22.09.2026 10:45
Die Deutsche erlebt eine unerklärliche Negativserie!
Die Deutsche erlebt eine unerklärliche Negativserie!(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächstes Spiel, nächste Niederlage für Eva Lys. Die große deutsche Tennis-Hoffnung blickt auf ein Horror-Jahr zurück. In der Weltrangliste gibt es einen beispiellosen Absturz. 

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Noch zu Beginn des Jahres war Lys als große deutsche Tennis-Hoffnung unter den besten 40 Tennisspielerinnen der Weltrangliste. Neun Monate später ist sie auf Rang 100 abgerutscht. 

Ein neuer Tiefpunkt
In 26 Spielen gab es für die 24-Jährige 18 Niederlagen. Der jüngste Tiefpunkt war das Aus in der ersten Runde des WTA-250-Turniers ins Seoul. Am Dienstag musste sie sich der Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach nur einer Stunde und neun Minuten mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben. 

Eva Lys
Eva Lys(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Minas Panagiotakis)

In Deutschland herrscht Aufregung und Verwunderung, ob des Absturzes der großen Hoffnungsträgerin. Und auch Lys selbst zeigt sich angesichts der unerklärlichen Negativspirale zunehmend ratlos und verzweifelt. Ob ihr nochmal die Wende gelingen kann? 

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