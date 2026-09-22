Beispielloser Absturz: Aufregung um Tennis-Juwel!

Ein neuer Tiefpunkt

In 26 Spielen gab es für die 24-Jährige 18 Niederlagen. Der jüngste Tiefpunkt war das Aus in der ersten Runde des WTA-250-Turniers ins Seoul. Am Dienstag musste sie sich der Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach nur einer Stunde und neun Minuten mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.