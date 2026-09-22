Softbank nimmt für OpenAI-Einstieg Schulden auf

Softbank nimmt für den Einstieg beim KI-Entwickler OpenAI weitere Schulden auf. Der japanische Technologie-Investor plane die Ausgabe von Dollar- und Euro-Anleihen im Gesamtvolumen von 11,15 Milliarden Dollar (9,73 Milliarden Euro), wie aus dem Eckdatenpapier dazu hervorgeht. Die Papiere hätten Laufzeiten zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren.