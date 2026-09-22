Bitcoin stieg auf höchsten Stand seit 8 Monaten

Der Kurs des Bitcoin ist am Montag dank Zuflüssen in Bitcoin-ETFs auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres geklettert. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung zeitweise bei 85.248 US-Dollar (etwa 74.400 Euro) gehandelt. Das sind um fast fünf Prozent mehr als am Vortag und der höchste Stand seit Ende Jänner.