Wie Künstliche Intelligenz Beziehungen zerstört

Künstliche Intelligenz wird immer öfter zum digitalen Beziehungscoach: Sie fängt uns bei Liebeskummer auf, sortiert Streit und Gefühlschaos und formuliert Nachrichten, wenn uns die Worte fehlen. Doch was bedeutet es, wenn wir ihr nicht mehr nur unsere Sätze, sondern unsere Beziehung anvertrauen?
Streit, Krisen, Beziehungsprobleme – niemand bleibt davon verschont. Früher rief man die beste Freundin oder den besten Freund an. Heute wenden sich immer mehr Menschen an ChatGPT & Co. Ist doch auch praktisch: jederzeit erreichbar, geduldig und ohne genervtes Seufzen. Doch was passiert, wenn die KI nicht mehr nur heikle Nachrichten an die „bessere Hälfte“ formuliert, sondern mitbestimmt, wie wir unsere Partnerschaft führen?
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