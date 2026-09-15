Wie Künstliche Intelligenz Beziehungen zerstört

Streit, Krisen, Beziehungsprobleme – niemand bleibt davon verschont. Früher rief man die beste Freundin oder den besten Freund an. Heute wenden sich immer mehr Menschen an ChatGPT & Co. Ist doch auch praktisch: jederzeit erreichbar, geduldig und ohne genervtes Seufzen. Doch was passiert, wenn die KI nicht mehr nur heikle Nachrichten an die „bessere Hälfte“ formuliert, sondern mitbestimmt, wie wir unsere Partnerschaft führen?