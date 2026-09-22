Investor fehlt: Aus für Luxushotel am Katschberg

Eigentlich hätte am Fuße der Aineckbahn am Katschberg eine 4S-Hotelanlage im charmanten „Alpine deluxe“-Design entstehen sollen. Mehrere Häuser hätten auf der Fläche von 4000 Quadratmetern errichtet werden sollen. Insgesamt 13 Zimmer mit 246 Betten, 140 Tiefgaragen-Plätze, ein Restaurant, eine Bar-Lounge und ein Wellness-Bereich waren vorgesehen.