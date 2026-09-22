Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun

„Desaster“ nennt sogar der deutsche Bundeskanzler und Unionschef Friedrich Merz selbst den Ausgang der beiden Wahlgänge in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Sonntag, von der „schwersten Niederlage seit Jahrzehnten“ hatte er vor zwei Wochen nach dem überragenden Sieg der rechten AfD über die Merz-Partei in Sachsen-Anhalt gesprochen.