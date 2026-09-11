Funklöcher aufspüren: Jäger des verlorenen WLAN

Wenn das WLAN in einzelnen Räumen schwächelt oder die Verbindung immer wieder abbricht, ist die Ursache nicht immer leicht zu finden. Wände, Möbel und andere Hindernisse können die Funkwellen beeinflussen. Wir zeigen, wie Sie den Störenfrieden auf die Schliche kommen und verlorene WLAN-Signale wiederfinden.
Ob im Café ums Eck, dem Hotel im Urlaub oder über den Wolken im Flugzeug: Das nächste WLAN-Netzwerk ist meist nur wenige Schritte entfernt. Was heutzutage selbstverständlich ist, nahm Anfang der 1990er-Jahre an der Carnegie Mellon University in den USA eine wichtige Hürde.
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